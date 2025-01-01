مشاهير العرب - مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر رسميا «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:16 مساءً - فاجأ الفنان مصطفى شعبان، قطاع كبير من محبيه بإعلانه عن زواجه من هدى الناظر مديرة أعمال عمرو دياب السابقة بحلوله ضيفا على برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي من خلال شاشة الحياة، مشيرا إلى أن ما كان يمنعه عن الإعلان الرسمي ظروف والده الصحية.

مصطفى شعبان يعلن زواجه رسميا

مصطفى شعبان عن تفاصيل زواجه من هدى الناظر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلا: «لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت ظروف والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليا كويس».

وأضاف مصطفى شعبان: خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم، وإلا لن يخرج من المستشفى».

وواصل: «والدي قالي لو مكتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب في التأجيل وعمل حالة جدل، ولكن تمت في النهاية».

آخر أعمال مصطفى شعبان

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مصطفى شعبان مواصلته لنشاطه الفني بتصوير مسلسل «حكيم باشا»، الذي من المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

أحداث مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا بين مزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار، .

وخلال المسلسل، يتعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متورطة في تجارة الآثار، ويسعي للحصول على الآثار التي يمتلكها، وتتصاعد الأحداث وتدخل شخصية مصطفى شعبان في صراعات حادة مع الفنان أحمد صيام، حيث يتنافس كل منهما ليكون الرجل الأول في مافيا بيع الآثار.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يضم مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان في بطولته و يشارك معه نخبة من النجوم، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، المسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي