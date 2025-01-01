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مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

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مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

مدبولي: الدولة المصرية نجحت في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:40 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الصعبة سواء على الصعيدين الداخلي أو العالمي، لكنه أشار إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تجاوز هذه التحديات بنجاح.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد نحو 39 مليار دولار من التزاماتها المالية، مؤكدًا أن الدولة لديها خطط استراتيجية تهدف إلى استكمال سداد باقي التزاماتها المستقبلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تعكس القدرة الفائقة للاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق الاستقرار المالي في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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