مدبولي: مصر استلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر استلمت الشريحة الأولي من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وتم دخول المبلغ البنك المركزى الجمعة الماضية.

وأوضح مدبولي، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوز هذه التحديات.

وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططها لسداد التزاماتها.