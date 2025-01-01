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موقف محمد عبد المنعم من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

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موقف محمد عبد المنعم من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

موقف محمد عبد المنعم من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:35 مساءً - يفكر مسؤولو النادي الأهلي، في عودة  محمد عبد المنعم مدافع الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية المقبل استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وكشفت مصادر أن محمد عبد المنعم رفض إمكانية التفكير في العودة إلى صفوف النادي الأهلي في شهر يناير من جديد إلى القلعة الحمراء.

ويرغب محمد عبد المنعم في البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وعدم العودة من جديد في الوقت الحالي.

ويستعد الأهلي  للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى برفقة انتر ميامي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، ومن المتوقع أن يلتقي الفريقان في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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