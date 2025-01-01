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الرياضة - 04:36 - وسائل إعلام أمريكية: مقتل منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:36 - وسائل إعلام أمريكية: مقتل منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:36 - وسائل إعلام أمريكية: مقتل منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:36 مساءً - أكد مسؤولون لـ ABC، أن الشرطة قتلت منفذ هجوم الدهس بمدينة نيو أورليانز الأمريكية بمجرد نزوله من شاحنته.

من جانبه، أعلن مكتب FBI، عن العثور على ما يبدو أنها متفجرات بدائية بموقع هجوم نيو أورليانز.

وكشفت مديرة شرطة نيو أورليانز الأمريكية، تفاصيل حادث الدهس، الذى أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 بينهم 4 بحالة خطرة، فضلا عن إصابة شرطيين خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.

وقالت مديرة شرطة نيو أورليانز، في مؤتمر صحفى، إن الشخص الذي قاد السيارة باتجاه حشد من الناس أراد دهس أكبر عدد ممكن، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع منفذ عملية الدهس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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