الرياضة - 04:36 - سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 04:36 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيهًا للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب الآن عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، سجل نحو 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3912.75 جنيهًا للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3735 جنيهًا للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، سجل نحو 3201.5 جنيهًا للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، سجل نحو 2490 جنيهًا للبيع، و2473.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، سجل نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء، سجل نحو 1600.75 جنيه للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، سجل نحو 29880 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء، سجل نحو 2625.01 دولار للبيع، و2624.1 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء1 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4240 جنيه عيار 22 3912.75 جنيها 3886.75 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3710 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3180 جنيه عيار 14 2490 جنيه 2473.25 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2120 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1590 جنيه

توقعات سعر الذهب 2025

وأما عن توقعات سعر الذهب 2025، فقد أشار خبراء جولدمان ساكس إلى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتملة حول أسعار الفائدة عالميا، والتي لا تزال الأكثر تقييدًا خلال عام 2025 باعتبارها خطرًا على توقعاتهم، في حين اعتقدت وكالة التصنيف فيتش أن توحيد سعر الذهب إلى 2000 دولار أمريكي أمر ممكن خلال عام 2025.

وأوضح الخبراء، أنَّه من المتوقع أن ينخفض سعر الذهب عالميا خلال عام 2026 إلى 1800 دولارا للأوقية، مشيرين إلى انخفاض الطلب وجني الأرباح من جانب المستثمرين للانخفاض الكبير في سعر الذهب، مع ارتفاع أسعار الذهب بالإضافة للتباطؤ الأخير في نشاط الشراء لدى البنوك المركزية.

وتبنى خبراء السلع بالبنك الدولي وجهة نظر أكثر إيجابية، إذ قدروا سعر الذهب بـ2100 دولار أمريكي خلال عام 2025، متوقعين أنَّ يصل سعر الذهب لـ2700 دولار أمريكي في عام 2025، و2680 دولار أمريكي لعام 2026.