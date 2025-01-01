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يضم 12 أغنية ويطرح منتصف يناير، تفاصيل أحدث ألبومات تامر عاشور - أخبار كلمتك

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يضم 12 أغنية ويطرح منتصف يناير، تفاصيل أحدث ألبومات تامر عاشور - أخبار كلمتك

يضم 12 أغنية ويطرح منتصف يناير، تفاصيل أحدث ألبومات تامر عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:50 مساءً - يستعد الفنان تامر عاشور خلال الأيام القليلة المقبلة، لطرح ألبومه الجديد “ياه”، وذلك بعدما طرح الأغنية الرئيسية للألبوم التي تحمل نفس الاسم، وحققت نجاحا كبيرا. 

ألبوم تامر عاشور الجديد

يطرح تامر عاشور ألبومه الجديد ياه في منتصف يناير الجاري، ويتضمن 11 أغنية بخلاف أغنية ياه، كالآتي: 

أغنية الله يحنن وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

 

أغنية حبيبي القديم كلمات أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين.

 

  أغنيتي “حبك رزق" و”أنا مكرهتوش" من كلمات عليم وألحان محمود العسال.

ويضم الألبوم أيضا أغنية يوم ما تنسي من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع اماديو.

 

 وأغنية قصر بعيد من ألحان أحمد عبد السلام وكلمات أحمد بنداري.

 

وأغنية مرتحناش وهي من كلمات حسام سعيد والحان إسلام رفعت.

 

وأغنية الدنيا من الحان احمد المالكي وألحان مدين.

 

 وأغنية جم شرفه وهي من كلمات أحمد عيسي وألحان مدين.

 

 وأغنية ماتعملهاش حكاية، وهي من كلمات عمرو عبده وألحان عمرو الشاذلي.

وأخيرا أغنية مش بعرف انام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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