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مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو - أخبار كلمتك

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مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو - أخبار كلمتك

مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:40 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن مصر استلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تم دخولها إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضية.

وأوضح مدبولي أن العام الماضي كان شديد الصعوبة، حيث شهد تحديات داخلية وعالمية، لكن الدولة المصرية استطاعت تجاوز هذه التحديات بنجاح.

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة نجحت أيضًا في سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية، مؤكدًا أن هناك خططًا واضحة لاستكمال سداد باقي التزاماتها المستقبلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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