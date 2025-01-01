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بعد حادث الدهس، العثور على طرد مشبوه في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

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بعد حادث الدهس، العثور على طرد مشبوه في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

بعد حادث الدهس، العثور على طرد مشبوه في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 03:35 مساءً - أفادت شبكة CNN، الأمريكية، بأن شرطة نيو أورليانز عثرت على طرد مشبوه في موقع الحادث؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

توسيع نطاق الأماكن المغلقة لإجراء مزيد من التحقيقات

وأوضحت شبكة CNN، الأمريكية، أن شرطة مدينة نيو أورليانز وسعت نطاق الأماكن المغلقة لإجراء مزيد من التحقيقات.

جدير بالذكر أنه نقلت قناة "سي بي إس" عن الشرطة وشهود عيان الأربعاء قولهم إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في مدينة نيو أورليانز الأمريكية.

 سائق الشاحنة في نيو أورليانز

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

 حادث سقوط عدد كبير من الضحايا

وقالت شرطة نيو أورليانز لاحقا “نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس”، مؤكدة سقوط 10 قتلى و30 مصابا.

وقالت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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