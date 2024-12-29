أتالانتا يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بتعادل مثير أمام لاتسيو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:35 صباحاً - الدوري الإيطالي، تعادل أتالانتا مع لاتسيو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

لاتسيو ضد أتالانتا



افتتح اللاعب ديلي باشيرو أهداف المباراة في الدقيقة 27 لصالح لاتسيو، وتعادل أتالانتا عن طريق اللاعب ماركو بريشيانيني في الدقيقة 88.

تشكيل لاتسيو ضد أتالانتا



حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش، جيلا، رومانجولي، تافاريس

خط الوسط: رافيلا، ديلي بشيرو، جيندوزي

خط الهجوم: زاكاني، كاستيلانوس، تشاونا

تشكيل أتالانتا ضد لاتسيو



حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي

خط الدفاع: ببلانوفا، ديمسيتي، إيزاك هين، كولاسيناك

خط الوسط: إيديرسون، بازاليتش، مارتن دي رون

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، دايفيد زاباكوستا، شارل دي كيتلير

بهذه النتيجة يواصل فريق أتالانتا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في لقاء 2 والخسارة في 3 مواجهات وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 20.

بينما يحتل فريق لاتسيو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في لقاء 2 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 25.

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