الرياضة - 08:41 - الأخضر بكام؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:41 صباحاً - شهد سعر الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 استقراراً في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.815 جنيه للشراء، و50.9526 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، سجل نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، سجل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، سجل نحو 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.