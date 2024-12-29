أول تعليق من جمال علام بعد إعلان مجلس أبوريدة عقوبات لجنة الانضباط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - تحدث جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تأخر إعلان عقوبات لجنة الانضباط والتي أعلنها المجلس الحالي للجبلاية برئاسة هاني أبوريدة.

وعلق علام في تصريحات تليفزيونية عن تأخر إعلان عقوبات لجنة الانضباط، قائلا: "قيل إني أغلقت الأدراج على العقوبات، لكنني لا أملك أدراجًا من الأساس! كل العقوبات التي أعلنت لها علاقة بالمسابقات ما الداعي لإخفائها؟ هذه الأمور لا تحتاج إلى لجنة الانضباط، والمفترض أن تُحول لها أمور أكبر من ذلك".

وواصل: "اللجان القضائية داخل اتحاد الكرة مستقلة وليس عليها سلطان، والعقوبات عندما تُصدر يتم إرسالها للأندية، ولا نُعلن عنها على الصفحة الرسمية، مجلس الإدارة ليس له دخل في الإعلان عنها، هذه القرارات تخص لجنة الانضباط أنا لم أمنع الإعلان عنها، ولا توجد لأحد مصلحة في عدم إعلانها، من المفترض أن لجنة الانضباط هي التي تُرسل العقوبات للإدارة التنفيذية، ومنها إلى الأندية".

وأكمل: "العقوبات لم تكن معقدة. لم أرَ داعيًا لتحويلها إلى لجنة الانضباط وأخذ كل هذا الوقت، كان من الأفضل أن تصدر عن لجنة المسابقات وتُعلن فورًا".

اتحاد الكرة يعلن قرارات لجنة الانضباط

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.



وجاءت القرارات كالتالي:



• أولًا: إيقاف جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك ( وقت اتخاذ القرار)، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ (خمسين ألف جنيه)، لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى بتاريخ 2024/6/17.



• ثانيًا: إيقاف القيد للنادى الإسماعيلي، حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رقم 205/8/618 بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم.



ثالثًا:

1- حرمان أسامة عبد القادر رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادى منتخب السويس، والتحذير بفرض عقوبة انضباطية مشددة فى حالة تكرار المخالفة على النحو الوارد بالمادة 2/20 من لائحة الانضباط.

2- معاقبة نادی منتخب السويس باللعب بدون جمهور (6) مباريات، لما ارتكبته جماهير النادى.

رابعًا: بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز إف سى ضد النادى الأهلى، فقد قررت لجنة الانضباط الآتى:

1- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، ومحمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

• خامسًا: بشأن شكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز إف سي:

1- إيقاف اللاعب محمود عبد العاطى الشهير بـ ( دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز.

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي الموقعة من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، والكابتن/ هانى سعيد، المدير الرياضى، واللاعب/ محمود عبدالحفيظ الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب أحمد ناصر محمود الشناوى، والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.

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