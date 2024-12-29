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الرياضة - 06:51 - تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:51 - تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في كوريا الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:51 صباحاً - تحطمت طائرة على متنها 181 شخصا في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن الطائرة انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج في مطار بمدينة موآن جنوب غرب البلاد.

وأضافت أن الحادث وقع في الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي أثناء هبوط رحلة جيجو للطيران في مطار موآن الدولي بمقاطعة جنوب جولا، التي تبعد حوالي 288 كيلومترًا عن سيول.

وتابعت أن الطائرة كانت تقل 181 راكبًا وستة من أفراد الطاقم قادمة من بانكوك. وتقوم السلطات بالتحقيق في سبب الحادث وتواصل عمليات الإنقاذ.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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