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مقتل جنود ودوي صفارات إنذار، القسام تربك الاحتلال بعمليات نوعية خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

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مقتل جنود ودوي صفارات إنذار، القسام تربك الاحتلال بعمليات نوعية خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

مقتل جنود ودوي صفارات إنذار، القسام تربك الاحتلال بعمليات نوعية خلال ساعات الليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:37 مساءً - أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، أن مجاهديها تمكنوا في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأجهزوا من المسافة صفر على 5 جنود.

القسام تستهدف طاقم دبابة للاحتلال الإسرائيلي 

وأضافت كتائب القسام، أن مجاهديها أحرقوا خلال العملية دبابة "ميركافا" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

 

وفي عملية أخرى، قالت القسام إن مجاهديها دمروا ناقلة جند إسرائيلية في بيت حانون شمال شرق غزة، بقذيفة "الياسين 105" وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

 

وعلى صعيد متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة أحد ضباطه من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك في منطقة شمال غزة أمس الأحد.

اعتراض صاروخين أطلقا من شمالي قطاع غزة تجاه المستوطنات

كما أفاد الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، باعتراض صاروخين أُطلقا من شمالي قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

 

وقال جيش في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة “إكس”: “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 20:37 في المناطق المحاذية لغزة، اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا النار من شمال القطاع”.

 

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات “كرميا” و”نتيف هعسراه” و”شاطئ زيكيم”، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وهذه هي المرة الرابعة التي تدوي فيها صفارات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة خلال اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة “كيسوفيم” قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن صاروخا أُطلق من وسط قطاع غزة سقط في المستوطنة دون وقوع إصابات.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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