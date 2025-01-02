الكشف عن ساعات عمل التيار الكهربائي في عدن يوميا (محزن للغاية) - أخبار كلمتك

عبر الصحفي صلاح السقلدي عن استيائه من الانقطاعات المستمرة للكهرباء في مدينة عدن، حيث أشار إلى أن التيار الكهربائي لا يعمل سوى أقل من ساعتين يوميًا، بينما يتعرض المواطنون لانقطاع يصل إلى 17 ساعة يوميًا.

وطرح السقلدي تساؤلاته معبراً عن استغرابه من صمت الناس تجاه هذه الأزمة، حيث قال: "لماذا الناس ساكتة وكأن على رؤوسها الطير؟" مشيرًا إلى حالة من الجمود أو اللامبالاة تجاه معاناة المواطنين من نقص الكهرباء المستمر.

واختتم السقلدي عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع الصعبة، قائلاً: “هل استنوق الجمل؟”.