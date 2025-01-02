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الكشف عن ساعات عمل التيار الكهربائي في عدن يوميا (محزن للغاية) - أخبار كلمتك

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الكشف عن ساعات عمل التيار الكهربائي في عدن يوميا (محزن للغاية) - أخبار كلمتك

الكشف عن ساعات عمل التيار الكهربائي في عدن يوميا (محزن للغاية) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 07:22 مساءً - كلمتك/خاص

عبر الصحفي صلاح السقلدي عن استيائه من الانقطاعات المستمرة للكهرباء في مدينة عدن، حيث أشار إلى أن التيار الكهربائي لا يعمل سوى أقل من ساعتين يوميًا، بينما يتعرض المواطنون لانقطاع يصل إلى 17 ساعة يوميًا.

وطرح السقلدي تساؤلاته معبراً عن استغرابه من صمت الناس تجاه هذه الأزمة، حيث قال: "لماذا الناس ساكتة وكأن على رؤوسها الطير؟" مشيرًا إلى حالة من الجمود أو اللامبالاة تجاه معاناة المواطنين من نقص الكهرباء المستمر.

واختتم السقلدي عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأوضاع الصعبة، قائلاً: “هل استنوق الجمل؟”.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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