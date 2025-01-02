عاجل: زعيم الحوثيين يدلي بتصريح ناري قبل قليل ويؤكد هذا الامر (تصعيد غير مسبوق) - أخبار كلمتك

أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، عن تنفيذ القوات المسلحة اليمنية هذا الأسبوع لعدة عمليات عسكرية استهدفت مواقع استراتيجية في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن تلك العمليات تضمنت قصفًا صاروخيًا استهدف مدنًا ومواقع في إسرائيل.

وفي تصريحاته، قال الحوثي: "القوات المسلحة اليمنية نفذت هذا الأسبوع عمليات عسكرية كانت كثيرة، منها بالقصف الصاروخي إلى يافا المحتلة، ومطار بن غوريون، وقاعدة نيفاتيم الجوية، ومحطة كهرباء جنوب القدس." كما أضاف أن العمليات شملت أيضًا استخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك استهداف سفينة بحرية اخترقت الحظر المفروض على العدو الإسرائيلي في شرق البحر العربي.

وأوضح الحوثي أن العمليات العسكرية تمت باستخدام 22 صاروخًا باليستيًا وصواريخ فرط صوتية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، مؤكدًا أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" جاء في توقيت متزامن مع تحضيرات أمريكية لشن هجوم واسع على اليمن. وقال الحوثي: "استهداف حاملة الطائرات أفشل المخطط الأمريكي في استهداف بلدنا، ومن نتائج العملية هروبها ومعها قطع بحرية إلى أقصى شمال البحر الأحمر."

وتابع الحوثي تأكيده على استمرار العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي قائلاً: "نحن في حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي، نستهدفه ونضربه، واستهدفناه بالعدد الكبير جدًا من الصواريخ والطائرات المسيرة." وأضاف أن العمليات العسكرية مستمرة بشكل مكثف "إسنادًا للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء"، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لن يؤثر على موقفهم.

وأكد الحوثي أن موقفهم ضد العدوان الإسرائيلي هو موقف مبدئي وأخلاقي، قائلاً: "لا يمكن أبداً أن نتفرج على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، ولن نتراجع عن موقفنا الإيماني والإنساني." وأوضح أن جماعته تسعى لتحقيق أهداف أكبر في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي، مشددًا على أنهم ليسوا كـ "بعض الشعوب التي تنتظر حتى يضربها العدو الإسرائيلي ثم لا تجرؤ على الرد".