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أول حديث حكومي سار عن استقبال سقطرى هذا الامر - أخبار كلمتك

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أول حديث حكومي سار عن استقبال سقطرى هذا الامر - أخبار كلمتك

أول حديث حكومي سار عن استقبال سقطرى هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 07:22 مساءً - كلمتك/خاص

دشنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم، دورة تدريبية في مجال الإرشاد السياحي بالتعاون مع جامعة أرخبيل سقطرى. حضر التدشين معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، برفقة محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل 30 مشاركًا في هذا المجال لمدة شهر.

وفي كلمته خلال التدشين، نقل معمر الإرياني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى قيادة وكوادر جامعة أرخبيل سقطرى والمشاركين في الدورة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتأهيل الكوادر السياحية لتطوير القطاع بما يتناسب مع المقومات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها المحافظة.

وأكد الإرياني في حديثه على أهمية الشراكة بين الوزارة وجامعة أرخبيل سقطرى، والتي تشكل بداية للتعاون المستمر بين الجانبين في مجال السياحة، متطلعًا إلى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المستقبل. وأشاد بجهود الجامعة، معتبرًا إياها صرحًا علميًا يسهم في عملية التنمية والتطوير في سقطرى. كما عبر عن سعادته بمشاركة الطالبات في الدورة، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين سيكونون إضافة هامة للقطاع السياحي.

وأثنى الإرياني على جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ الثقلي في النهوض بقطاع السياحة في سقطرى، معتبرًا إياها جوهرة اليمن وكنزها الثمين، مؤكدًا أن التركيز على السياحة سيجعلها أحد الموارد الرئيسية للمحافظة. كما أكد على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والسلطة المحلية لتحقيق هدف جعل سقطرى وجهة سياحية عالمية.

وأكد المحافظ الثقلي على دعم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة للمحافظة، مشيدًا بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية بما يساهم في جعل سقطرى قبلة سياحية عالمية. كما أشاد بتقديم الوزارة التدريب المناسب للشباب في مختلف المجالات السياحية.

ورحب رئيس جامعة أرخبيل سقطرى الدكتور نديم العزيبي بالوفد الحكومي في الجامعة، مؤكدًا أن الدورة التدريبية هي جزء من سعي الجامعة لتأهيل كوادر علمية في مجالات متعددة. وأعلن عن خطط لتقديم دورة في الضيافة الفندقية بعد هذه الدورة، تلبية لاحتياجات الجزيرة السياحية.

وتشمل الدورة التدريبية التي تمتد لمدة شهر عدة محاور تشمل أنواع الجولات السياحية، والتدريب على مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية، وتدريب على الاتصال الفعال من خلال مهارات الاستماع والتحدث. كما سيتدرب المشاركون على التعامل مع مجموعات سياحية متنوعة من خلفيات ثقافية مختلفة، مع تطبيق تمارين عملية ومحاكاة لجولات سياحية حية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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