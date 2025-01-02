أول حديث حكومي سار عن استقبال سقطرى هذا الامر - أخبار كلمتك

دشنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، اليوم، دورة تدريبية في مجال الإرشاد السياحي بالتعاون مع جامعة أرخبيل سقطرى. حضر التدشين معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، برفقة محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل 30 مشاركًا في هذا المجال لمدة شهر.

وفي كلمته خلال التدشين، نقل معمر الإرياني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى قيادة وكوادر جامعة أرخبيل سقطرى والمشاركين في الدورة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتأهيل الكوادر السياحية لتطوير القطاع بما يتناسب مع المقومات الطبيعية الفريدة التي تزخر بها المحافظة.

وأكد الإرياني في حديثه على أهمية الشراكة بين الوزارة وجامعة أرخبيل سقطرى، والتي تشكل بداية للتعاون المستمر بين الجانبين في مجال السياحة، متطلعًا إلى إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المستقبل. وأشاد بجهود الجامعة، معتبرًا إياها صرحًا علميًا يسهم في عملية التنمية والتطوير في سقطرى. كما عبر عن سعادته بمشاركة الطالبات في الدورة، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين سيكونون إضافة هامة للقطاع السياحي.

وأثنى الإرياني على جهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ الثقلي في النهوض بقطاع السياحة في سقطرى، معتبرًا إياها جوهرة اليمن وكنزها الثمين، مؤكدًا أن التركيز على السياحة سيجعلها أحد الموارد الرئيسية للمحافظة. كما أكد على استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والسلطة المحلية لتحقيق هدف جعل سقطرى وجهة سياحية عالمية.

وأكد المحافظ الثقلي على دعم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة للمحافظة، مشيدًا بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية بما يساهم في جعل سقطرى قبلة سياحية عالمية. كما أشاد بتقديم الوزارة التدريب المناسب للشباب في مختلف المجالات السياحية.

ورحب رئيس جامعة أرخبيل سقطرى الدكتور نديم العزيبي بالوفد الحكومي في الجامعة، مؤكدًا أن الدورة التدريبية هي جزء من سعي الجامعة لتأهيل كوادر علمية في مجالات متعددة. وأعلن عن خطط لتقديم دورة في الضيافة الفندقية بعد هذه الدورة، تلبية لاحتياجات الجزيرة السياحية.

وتشمل الدورة التدريبية التي تمتد لمدة شهر عدة محاور تشمل أنواع الجولات السياحية، والتدريب على مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية، وتدريب على الاتصال الفعال من خلال مهارات الاستماع والتحدث. كما سيتدرب المشاركون على التعامل مع مجموعات سياحية متنوعة من خلفيات ثقافية مختلفة، مع تطبيق تمارين عملية ومحاكاة لجولات سياحية حية.