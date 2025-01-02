غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس - أخبار كلمتك

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:20 مساءً - الخميس 02/يناير/2025 - 07:17 م 1/2/2025 7:17:00 PM

محمد سعد،كلمتك
محمد سعد،كلمتك

من جديد، عاد النجم الكبير محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

أسباب تربع الدشاش على البوكس أوفيس

واستطاع محمد سعد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، أن يخطف الأنظار منذ طرح البرومو والأغنية الترويجية للعمل وصولا لتصدره شباك التذاكر بمختلف سينمات مصر في أول أيام عرضه، وأزاح أفلام الأعلى إيرادًا مثل؛ الحريفة، و"الهوى سلطان" و"الهنا اللي أنا فيه"، متصدرا البوكس أوفيس بـ2.600 مليون جنيه خلال ساعات فقط.

 

“كلمتك” تستعرض 5 أسباب جعلت من محمد سعد يعيد أمجاد تحطيم البوكس أوفيس المصري عقب تجاربه الشهيرة كـ اللمبي وتتح.

  • تعطش جمهور محمد سعد - وهم كُثيرون - لأعماله السينمائية التي تمزج بين الأداء الفني الراقي، الذي يدل على موهبة كبيرة، والكوميديا المحببة للكثيرين.
     
100023e435.jpg
  • ثانيا من أبرز الأسباب الرئيسية وراء نجاح “الدشاش”، خروج محمد سعد عن عباءة اللمبي وبوحة وفكرة "الكاركتر" الواحد، بل قرر سعد أن يمزج ما بين الأداء الدرامي والكوميدي والأكشن والرومانسي، بعيدًا عن مبالغة الشخصيات الصعبة الذي كان يقدمها كثيرًا.
593.webp
  • كذلك كان السبب في تصدر الدشاش لـ محمد سعد البوكس أوفيس المصري كونه أخذ في الاعتبار آراء النقاد والجماهير التي أثنت على أدائه الجاد الذي قدمه في فيلم الكنز 1 و2 من خلال شخصية بشير، فقرر وللمرة الأولى محمد سعد أن يلتفت إلى ما يريد أن يراه عليه الجمهور ونفذه بالفعل.
594.webp
  • ومن أبرز الأسباب وراء التألق والنجاح للدشاش، الثنائيات الفنية التي تملأه ومن أبرزها؛ ثنائية “محمد سعد وباسم سمرة”، وثنائية “ خالد الصاوي وأحمد الرافعي”، كذلك العناصر النسائية القوية؛ كـ زينة التي تعود للوقوف السينمائي أمام محمد سعد بعد مرور 19 عاما على تعاونهما بفيلم الكوميديا الشهير “بوشكاش”.
d3a8c4ddbc.jpg
596.webp
  • كما كان للمخرج المتألق سامح عبد العزيز وفريق الإنتاج والتأليف دورًا بارزًا في نجاح تجربة الدشاش في دور العرض السينمائي
3bca6c5a75.jpg

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مسلسل موضوع عائلي الحلقة 3، رانيا يوسف تطلب من ماجد الكدواني الزواج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق