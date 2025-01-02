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أفلام السقا تسيطر على مشاهدات المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

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أفلام السقا تسيطر على مشاهدات المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

أفلام السقا تسيطر على مشاهدات المنصات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:00 مساءً - سيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة المنصات الرقمية فور عرضهم.

السرب والعنكبوت الأكثر مشاهدة بمنصات البث الرقمي

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

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أفلام جديدة لــ السقا

وبدأ مؤخرًا أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

 

فيلم أحمد وأحمد 

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال أشهر النصف الثاني من عام 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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