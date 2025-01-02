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مشاهير العرب - اللقطات الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اللقطات الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اللقطات الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:56 مساءً - تحتفل المطربة مي فاروق، بزفافها على الفنان محمد العمروسي، اليوم الخميس، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور الأقارب والأصدقاء من نجوم الوسط الفني.

وفي هذا السياق، كشفت مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن لقطات استعدادها لحفل زفافها المقرر أن يقام اليوم الخميس، حيث ظهرت ترتدي روب أبيض من خامة الستان مدون عليه اسمها بالتطريز الذهبي، بالإضافة إلى، ظهورها بالفستان الأبيض.

مي فاروق

وكان محمد العمروسي، كشف عن تفاصيل اللقاء الأول له مع مي فاروق، قائلا: «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح أحد من أصحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية سيئة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها».

أبرز المعلومات عن الفنانة مي فاروق قبل زفافها

- مي فاروق، من أبرز الفنانات اللاتي تخرجن من دار الأوبرا وانطلقت في عالم الغناء، وقد ولدت في 9 سبتمبر لعام 1982، وتبلغ من العمر 42 عاما.

- كانت أولى بوادر موهبة الفنانة مي فاروق في عمر الـ 8 سنوات، حيث اكتشف والديها موهبة صوتها.

مي فاروق ومحمد العمروسي

- ارتبطت الفنانة مي فاروق بغناء الأوبرا، مشيرة إلى أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق الذي تربت عليه، وهي الأوبرا واشتهرت من خلالها، وقالت، إنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لأنها الأصعب.

- كان اللقاء الأول بين مي فاروق ومحمد العمروسي، في أحد الأفراح عن طريق الصدفة، حيث قدم لها مروحة لتبدأ من هذا الموقف علاقتهما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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