مشاهير العرب - اللقطات الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:56 مساءً - تحتفل المطربة مي فاروق، بزفافها على الفنان محمد العمروسي، اليوم الخميس، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور الأقارب والأصدقاء من نجوم الوسط الفني.

وفي هذا السياق، كشفت مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن لقطات استعدادها لحفل زفافها المقرر أن يقام اليوم الخميس، حيث ظهرت ترتدي روب أبيض من خامة الستان مدون عليه اسمها بالتطريز الذهبي، بالإضافة إلى، ظهورها بالفستان الأبيض.

وكان محمد العمروسي، كشف عن تفاصيل اللقاء الأول له مع مي فاروق، قائلا: «اتقابلنا بالصدفة، لما كنت معزوم على فرح أحد من أصحابي وقابلتها هناك، وكانت حالتى النفسية سيئة، أنا مش عارف إيه اللى خلانى اتجرأ وأكلمها، هى شدتنى جدًا، وكنت متردد لأنى كنت خايف من إنها تكسفنى لو كلمتها».

أبرز المعلومات عن الفنانة مي فاروق قبل زفافها

- مي فاروق، من أبرز الفنانات اللاتي تخرجن من دار الأوبرا وانطلقت في عالم الغناء، وقد ولدت في 9 سبتمبر لعام 1982، وتبلغ من العمر 42 عاما.

- كانت أولى بوادر موهبة الفنانة مي فاروق في عمر الـ 8 سنوات، حيث اكتشف والديها موهبة صوتها.

- ارتبطت الفنانة مي فاروق بغناء الأوبرا، مشيرة إلى أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق الذي تربت عليه، وهي الأوبرا واشتهرت من خلالها، وقالت، إنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لأنها الأصعب.

- كان اللقاء الأول بين مي فاروق ومحمد العمروسي، في أحد الأفراح عن طريق الصدفة، حيث قدم لها مروحة لتبدأ من هذا الموقف علاقتهما.