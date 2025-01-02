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القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:20 مساءً - قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "نسعى لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، والمنظومة الجديدة بشأن  الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تهدف لضمان تنافسية التصنيع المحلي للهواتف الذي ستقوم به كبرى الشركات في العالم.

لا رسوم على هواتف المحمول الشخصية

وأكد رئيس تنظيم الاتصالات خلال تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز": “لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج”.

الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

وأوضح أنه يتم تفعيل القرار وتطبيقه على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج عبارة عن ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة ومقرة منذ عشرات السنوات ولا تطبيق بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق الرسوم الجمركية منذ إطلاق منظومة حوكمة المحمول منذ 1 يناير 2025.

رسالة باستحقاق الرسوم الجمركية للهواتف المحمول المستوردة

وتابع: سيتم إرسال رسائل للهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية ومستحق عليها رسوم جمركية ابتداءً من نهاية الأسبوع المقبل، حيث تصل رسائل من خلال تطبيق "تليفوني" تنبه المواطنين باستحقاق سداد الرسوم المقررة.

ولفت إلى أنه لتجنب الوقوع في فخ سداد رسوم غير مستحقة يجب شراء الهاتف المحمول بفاتورة ضريبية معتمدة مسجل بها رقم الهاتف المحمول للوقوف بجانب المواطن في حالة التلاعب من قبل التجار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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