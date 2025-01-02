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بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

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بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:35 صباحاً - أصيب 11 شخصًا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) https://twitter.com/rawsalerts/status/1874685665092198857?ref_src=twsrc%5Etfw

 

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن 11 شخصًا على الأقل أصيبوا في حادث إطلاق نار جماعي وقع خارج ملهى "أمازورا" الليلي في منطقة جامايكا، كوينز، بولاية نيويورك، وفقًا لما ذكرته صحيفة  بوست.

وقع الحادث حوالي الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وحتى اللحظة، لم تُعلن السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو دوافع الحادث.

ويأتي الحادث في أقل من ساعات من وقوع حادثين آخرين الأول عندما أعلنت شرطة لاس فيجاس أن سيارة ستيلا من طراز "سايبر ترك" انفجرت صباح الأربعاء أمام "فندق ترامب" في المدينة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.

والثاني حادث دهس  وقع في مدينة نيو أورليانز  أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وإصابة آخرين.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة مجموعة من الأشخاص المتجمّعين في الحي السياحي، وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في "عمل إرهابي".

وأفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضا بأنه تم العثور على راية تنظيم "داعش" في مركبة منفّذ عملية الدهس، مؤكدًا أنه مواطن أميركي يدعى شمس الدين جبار.

وقال "إف بي آي": إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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