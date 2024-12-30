رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مي كساب تدعم نشوى مصطفى بعد وفاة زوجها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مي كساب تدعم نشوى مصطفى بعد وفاة زوجها - أخبار كلمتك

مي كساب تدعم نشوى مصطفى بعد وفاة زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:37 مساءً - حرصت الفنانة مي كساب على دعم صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعد رحيل زوجها بشكل مفاجئ، وكتبت منشور مطول عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

 

وفاة زوج نشوى مصطفى

 

وقالت مي: “نشوى مصطفى بحبك من كل قلبي مثال للست المصرية الأصيلة المشرفة اللي عارفة دينها وعارفة حدودها وواجباتها فنانه عظيمة وأم وزوجه أعظم أد ايه كلامك عن جوزك لمس قلبي وأثر فيه قالت عنه ( سترتني وأكرمتني وجبرت خاطري وعلمتني وربيت عيالنا أحسن تربيه ٣٣ سنه ما بعدناش عن بعض لحظه)”.

 

وأضافت مي كساب: “كلامها درس كبير لكل زوج وزوجه ربنا يراضيها بقضاءه ويبرد قلبها ويصبرها على فراقه هيه وأولادها ادعو للزوج الكريم محمد عماد زوج نشوى مصطفى بالرحمه والمغفره وادعو لنشوى وولادها”

 

رثاء نشوى مصطفى لزوجها 

 

ووجهت الفنانة نشوى مصطفى  رثاء ورسالة لزوجها الراحل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته المفاجئة.


وقالت نشوى في رثائها لزوجها: 

سترتنى ربنا يسترك 
أكرمتنى ربنا يكرمك 
سيبت لى أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى 
٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة 
علمتني إزاي أكون من المتصدقين 
علمتني إزاي أكون دايمًا فى معية الله 
علمتني إزاي تكون عزة النفس 
علمتني إزاي اتسامح حتى مع اللي أذانى 
علمتني إزاي أتوكل على الله في كل شئوني 
علمتني إزاي أكرم ضيفي

علمتنى معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء 
يا نبيل الأخلاق يا ابن الأصل العالي 
نسيت تعلمني إزاي أقدر أعيش من غير وجودك 
٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة 
٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها 
٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب

٣٣ سنة أكرمتنى وسترتنى وجبرت خاطري وربيت عيالنا أحسن تربية 
ليه ياعماد سيبتنى لوحدي كده 

 

ما استاهلش منك تسيبنى لوحدي ده أنا مبعرفش أعمل حاجة فى الدنيا

 انت اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة 

انت اللي سندتنى فى كل ظروف حياتى الصعبة

فى شدتى وفى مرضى شيلتنى وطبطبت عليا 

ياااااه  على غلاوتك ياعشرة عمري

يااااااه على غلاوتك يا ابويا واخويا وحبيبي وجوزي وابني.

 بـمـوت ياعماد، بـموت وانت مش قدام عينى،  هكمل ازاي يارب من غيره.

ادعو له بالرحمة وادعولي بالصبر وادعو لولادي بالصبر والثبات

 

وتوفي صباح السبت الماضي زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

رحلة صعود لـ أحمد مكي في "الغاوي" خلال رمضان 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق