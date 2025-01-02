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بن لزرق يكشف الحقيقة المرة عن الفساد في البلاد - أخبار كلمتك

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بن لزرق يكشف الحقيقة المرة عن الفساد في البلاد - أخبار كلمتك

بن لزرق يكشف الحقيقة المرة عن الفساد في البلاد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 08:22 مساءً - كلمتك/خاص

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على الوضع الراهن في البلاد، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يسرقون أموال الشعب ويواصلون نهب حقوقه هم أنفسهم الذين خرجوا في السنوات الماضية تحت شعارات زائفة، يدعون فيها استعادة أموال الشعب ووقف نهب حقوقه.

وفي تصريحاته، شدد بن لزرق على التناقض الواضح بين ما كان يروج له هؤلاء الأفراد سابقًا من وعود بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد، وبين ما يحدث الآن من استمرار في سرقة الموارد العامة. واعتبر أن هؤلاء الأشخاص، الذين تبنوا شعارات استعادة حقوق الشعب، أصبحوا اليوم جزءًا من المشكلة، وليس الحل.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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