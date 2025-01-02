بن لزرق يكشف الحقيقة المرة عن الفساد في البلاد - أخبار كلمتك

علق الصحفي البارز فتحي بن لزرق على الوضع الراهن في البلاد، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يسرقون أموال الشعب ويواصلون نهب حقوقه هم أنفسهم الذين خرجوا في السنوات الماضية تحت شعارات زائفة، يدعون فيها استعادة أموال الشعب ووقف نهب حقوقه.

وفي تصريحاته، شدد بن لزرق على التناقض الواضح بين ما كان يروج له هؤلاء الأفراد سابقًا من وعود بتحقيق العدالة ومحاربة الفساد، وبين ما يحدث الآن من استمرار في سرقة الموارد العامة. واعتبر أن هؤلاء الأشخاص، الذين تبنوا شعارات استعادة حقوق الشعب، أصبحوا اليوم جزءًا من المشكلة، وليس الحل.