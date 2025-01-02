حصاد الدوري الإنجليزي بالدور الأول، رقم سلبي لـ ليستر سيتي وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي بالدور الأول، رقم سلبي لـ ليستر سيتي وولفرهامبتون - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

حصاد الدوري الإنجليزي، أرقام مميزة لـ ليفربول بعد الدور الأول - أخبار كلمتك

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد - أخبار كلمتك

رئيس ريال مدريد يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد - أخبار كلمتك

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بـ1300 جنيه، الترجي يصدر بيانا رسميا بشأن تذاكر مباراة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها بالجزائر عقب ختام المران الرئيسي لمواجهة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق - أخبار كلمتك

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق - أخبار كلمتك

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

300 ألف مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة على يوتيوب في 3 أيام - أخبار كلمتك

300 ألف مشاهدة لأغنية رامي جمال الجديدة على يوتيوب في 3 أيام - أخبار كلمتك

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الاميك, إرتفاع مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 25% خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

سلوفاكيا تستعد لمعاقبة أوكرانيا على قرارها بوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلوفاكيا تستعد لمعاقبة أوكرانيا على قرارها بوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها - أخبار كلمتك

سلوفاكيا تستعد لمعاقبة أوكرانيا على قرارها بوقف إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:15 مساءً - قال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، اليوم الخميس، إن حكومته ستناقش التدابير التي يمكن اتخاذها كرد فعل مناسب على قرار فلاديمير زيلينسكي وقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

سلوفاكيا  تستعد لمعاقبة أوكرانيا

وأضاف رئيس وزراء سلوفاكيا في رسالة مصورة نشرها على صفحته في "فيسبوك": "ستشارك الوفود الحكومية في المحادثات في بروكسل يوم الثلاثاء، حيث كان لدى السياسيين الأوكرانيين الجرأة على الشكوى منا بسبب استعدادنا لاتخاذ تدابير مقابلة، كوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا".
وتابع: "بعد عودة الوفد من بروكسل، سيتم استدعاء ممثلي الائتلاف، ثم الحكومة، وسنناقش الإجراءات التي سنتخذها لضمان رد فعل مناسب على تخريب زيلينسكي".

أوكرانيا توقف ضخ وترانزيت الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي

ويوم أمس الأربعاء قال فيتسو، إن وقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ستكون له عواقب وخيمة على الجميع في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن القرار الأوكراني المذكور، لن يجلب الضرر لروسيا.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية، قد ذكرت أنها أوقفت ضخ وترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

استشهاد مدير شرطة غزة ونائبه في غارة إسرائيلية على خان يونس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق