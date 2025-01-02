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قبل مواجهة الغد، الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

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قبل مواجهة الغد، الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

قبل مواجهة الغد، الأهلي يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة السوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:20 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، غدًا الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض معكم خلال السطور القادمة القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وشباب بلوزداد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين. 

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق علي شباب بلوزداد بأكثر من ضعف القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو. 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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