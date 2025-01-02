مشاهير العرب - هل تمكنت ليلى علوي من المنافسة بأول أيام عرض «المستريحة»؟ | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:16 مساءً - انخفضت إيرادات فيلم «المستريحة» بطولة الفنانة ليلى علوي بأول أيام انطلاقته بدور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، حيث حقق في شباك التذاكر ما يقارب 321 ألف جنيها، وذلك وسط منافسة قوية بين عدد من الأعمال المشاركة بهذا الموسم.

تفاصيل فيلم المستريحة لـ ليلي علوي

وتدور أحداث فيلم «المستريحة» من بطولة الفنانة ليلى علوي في إطار لايت كوميدي تبدأ أحداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

أبطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.

أبرز تصريحات ليلي علوي عن فيلم «المستريحة»

وفي هذا السياق، قالت ليلى علوي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إن كواليس عمل فيلم «المستريحة» كانت أجمل مما تمنت، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت مريحة بالنسبة لها، حيث توفرت جميع عناصر النجاح.

وعن تكرار التعاون مع الفنان بيومي فؤاد، قالت ليلى علوي: "توجد بيننا عداوة داخل أحداث فيلم المستريحة، ومش أحباب على عكس التجارب السابقة".