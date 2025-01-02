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محمد جميح يكشف أمر صادم ويعلق على التطورات الأخيرة - أخبار كلمتك

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محمد جميح يكشف أمر صادم ويعلق على التطورات الأخيرة - أخبار كلمتك

محمد جميح يكشف أمر صادم ويعلق على التطورات الأخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 08:22 مساءً - كلمتك/خاص

أشار الدكتور محمد جميح إلى تطورات جديدة تتعلق بمشاركة سوريا في الصف العربي. وقال جميح: "بالأمس ضغطوا لعودة سوريا للصف العربي، واليوم يضغطون لمنع عودتها لهذا الصف!"، معتبرًا أن هذا التغير في المواقف يعكس محاولة البعض لاستبعاد سوريا بعد رحيل النظام السابق.

وأوضح جميح أن البعض يرى أن سوريا هي نظام بشار الأسد فقط، وعندما غاب هذا النظام، تم إلغاء الحاجة لعودة سوريا بكل أبعادها إلى العرب، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة من بعض الأطراف بعد استقبال الرياض لوفد دمشق أمس.

وأضاف جميح أن ما حدث في سوريا، بغض النظر عن ملاحظات البعض، يعد خطوة مهمة لصالح الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن سوريا قد نجحت في كسر الطوق الذي فرضته إيران على منطقة جزيرة العرب. كما اعتبر أن دمشق قد وجهت ضربة لمشروع التوسع الإيراني، وهو السبب الأساسي وراء الصراخ والعويل من بعض الأطراف.

وأكد جميح أن دمشق قد عادت إلى السوريين وسوريا قد عادت إلى العرب، وهو ما وصفه بالمهم. وأكد في تغريدته أنه في المستقبل القريب، سيتقاطر السفراء العرب إلى العاصمة السورية دمشق، بغض النظر عن محاولات إيران وأدواتها في الاصطياد في الماء العكر.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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