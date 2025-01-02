مشاهير العرب - رحلة الموت في لبنان.. ليلى مراد تروي تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:16 مساءً - كثيراً ما يلعب القدر دوره فى حياة الإنسان ليكتب له النجاة من الموت، عاشت الفنانة الراحلة ليلى مراد أوقاتا عصيبة في لبنان، وكثيراً ما تعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف التي أوشكوا فيها على الموت والخطر، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة ليلى مراد والتي حكت لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1955 عن موقف نجت ففيه من الموت بأعجوبة.

خلال توجهها لتلبية دعوة بعض أصدقائها بمنطقة بحمدون، وكشفت عن ذلك في عدد مجلة الكواكب الصادر بتاريخ عام 1955، حتى أنها أطلقت على هذه الساعات «رحلة الموت».

قالت ليلى مراد: «قمت برحلة إلى لبنان وكانت أول مرة أزور فيها البلد، فلم أكن أعرف شيئا من الطرق العجيبة التي تدور حول الجبال كالثعابين هناك، وكنت مدعوة لتناول الغداء عند بعض الأصدقاء في بحمدون، فركبت سيارة تاكسي لتصعد بي خلال الطريق الجبلي الضيق إلى المكان الذى أقصده، ورأيت سائق التاكسي يقوده وكأنما يظن أنه يقود طائرة نفاثة، فقد كان يطوي الطريق بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، مع أن الطريق لا يكاد يسع سيارتين إلا إذا التصقنا».

ظل الخوف حاولت ليلى إقناع السائق يهدئ من سرعته

تضيف القيثارة: «ظللت أحاول إقناع السائق بأنني أملك من الوقت ما يكفي لأن يبطئ السير، خاصة أن الطريق كان يلتوي وينحني حول نفسه كثيرًا بصورة تجعل الراكب جاهلا بما سوف يقابله من سيارات على بعد 10 أمتار، بيد أن السائق كان من جانبه يهدئ من روعي تارة ويتصنع الصمم تارة أخرى، إلى أن تضايق أخيرًا فأوقف السيارة وصاح في قائلا «شو بدك يا مدام.. بتريدي توصلي ولا بتعلميني كيف بسوق السيارة؟، وعندما وقف السائق ليلقي علي هذا الاعتراض أطللت برأسي من النافذة لأرى إلى أي حد صعدت بي السيارة في طريق الجبل، فإذا بي أصرخ من الفزع».

رحلة الموت

وتصف ليلى المشهد وتقول: كنا نقف في مكان ضيق جدا لا يكاد يتسع للسيارة وقد وقفت عجلتاها من جهة اليمين على حافة الطريق بالضبط، وكنا في مكاننا على ارتفاع كبير جدا يشرف على هوة سحيقة لم أستطع أن أتبين فيها معالم الأرض، ولو أن السيارة اهتزت أو انحرفت إلى اليمين سنتيمترا واحدا لسقطت بنا في ذلك الوادي السحيق، وظللت أصرخ وحاولت النزول من السيارة ولكن السائق أخذ ينظر إلي وكأنه لم يحدث شيء يقلق البال، ثم قال «كيفك يا مدام إذا بتحبي تتركي الأوتومبيل أنا تحت أمرك»، واستكملت النجمة: «أيقظت عبارته انتباهي، فنزولي من السيارة في تلك البقعة هو أصعب من البقاء فيها، لذلك عدت إلى مكاني، وتوسلت إليه أن يبتعد قليلا عن حافة الطريق المخيف، وبدأ السائق يقود السيارة بنفس السرعة، ونظرت فإذا بالهوة السحيقة تبدو لي وكأنها وحش هائل يفتح فاه ليبتلعنا، فأغمى علي ولم أفق إلا في بحمدون».