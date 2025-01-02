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الرياضة - 08:16 - الاحتلال الإسرائيلي يشن 34 غارة جوية على قطاع غزة في 24 ساعة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - الاحتلال الإسرائيلي يشن 34 غارة جوية على قطاع غزة في 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - الاحتلال الإسرائيلي يشن 34 غارة جوية على قطاع غزة في 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:16 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلًا عن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي شن 34 غارة جوية اليوم الخميس، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 73 شهيدًا، مع منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المدنيين العزل في جميع محافظات القطاع أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ما يزيد يوميًا من معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة ارتكاب الاحتلال المجازر المستمرة.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد كبير من المدارس والمنازل المحيطة بـ المستشفى الإندونيسي، مع هدم السور الخاص بالمستشفى والساحة المحيطة بها بالجرافات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل: إن الطواقم الطبية تعاني بشكل كبير نتيجة الحرب المستمرة على القطاع، مناشدًا: «نحتاج إلى كل أشكال الدعم، خاصة وأن 85% من مقدرات القطاع دمرت».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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