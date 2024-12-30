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غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

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غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:42 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه شوقي غريب تدريباته الجماعية اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن يلتقي  غزل المحلة مع نظيره البنك الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء.  

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ترتيب غزل المحلة والبنك الأهلي

ويحتل فريق غزل المحلة  المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط. 

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غزل المحلة يفوز علي سموحة 

وكان غزل المحلة، فاز على نظيره سموحة بنتيجة 4 ـ 2 في اللقاء الذي جمع بينهما الخميس الماضي، على “إستاد الإسكندرية ” في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق سموحة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم تعادل عبد الرحيم عموري لغزل المحلة في الدقيقة 32. 

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وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمود الهدف الثاني  والرابع لغزل المحلة من ركلتي جزاء في الدقيقة 53 و88، بينما سجل الهدف الثالث لزعيم الفلاحين محمد حمدي زكي في الدقيقة 56. 

وسجل هدف سموحة الثاني اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75. 

وشهدت الدقيقة 4 من الوقت البدل الضائع طرد خالد الإخميمي لاعب غزل المحلة لحصوله علي البطاقة الصفراء الثانية. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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