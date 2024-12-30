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«وكيل دفاع النواب»: الدولة المصرية تواجه أخطارا حقيقية تستهدف أمنها القومي - أخبار كلمتك

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«وكيل دفاع النواب»: الدولة المصرية تواجه أخطارا حقيقية تستهدف أمنها القومي - أخبار كلمتك

«وكيل دفاع النواب»: الدولة المصرية تواجه أخطارا حقيقية تستهدف أمنها القومي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:27 مساءً - أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تواجه أخطارا حقيقية تستهدف أمنها القومي من خلال حملات ممنهجه، تستهدف بث الفرقه والإحباط في نفوس الشعب المصري بتحريض من جهات خارجية من خلال حرب الشائعات والفيديوهات المفبركة التي تستهدف أركان الدولة المصرية.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن تماسك الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية حائط صد ضد أي اخطار تواجه الوطن وحدتهم هي الصخرة التي ستتحطم عليها جميع المؤامرات وهذة التحركات والتي هدفها احداث شرخ بين الدولة المصريه والشعب.

وشدد إبراهيم المصري على أن الحدود المصرية ملتهبة سواء في السودان أو ليبيا أو غزة وغيرها من الجبهات، وأن الرهان على معدن هذا الشعب العظيم ورجاله المخلصين، لإحباط أي مخططات من جهات وأجهزة خارجية.

وأوضح أن أجهزة مخابرات خارجية ساعدت على سقوط النظام في سوريا، والآن أشخاص مدرجون علي قوائم الإرهاب يسعون إلى مخططات لايعلم مداها إلا الله، ويسعون إلى الحصول على جنسيات لتسهل تحركاتهم وتنفيذ مخططاتهم بإحياء مخططات الجماعة الإرهابية.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي رسالة للشعب المصري جميعاً، بأن عليهم أن يفيقوا ويتوحدوا خلف القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنميه لأن ضياع الأوطان أخطر وأصعب من أي مطالبات.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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