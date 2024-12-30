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وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، اليوم الإثنين، عن تدشين حزب «الجبهة الوطنية»، بمشاركة نُخب سياسية ومجتمعية وشخصيات عامة.

وأعلن الجزار، خلال مؤتمر تدشين الحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة، البيان التأسيسي للحزب، مشيرا إلى أن الحزب «يجمع بين خبرات الأجيال، وطاقات الشباب، ويضم نخبة وطنية، تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحزب يعمل تحت شعار مصر للجميع».

وقال الجزار، خلال كلمته، إن الحزب لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، وإنما سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي مع الأحزاب السياسية القائمة، مشيرا إلى أن هدف الحزب لم الشمل في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن حاليا.

وأًوضح أن الحزب يسعى للمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، وإعطاء أولوية لتلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أنهم يسعون لأن يكون الحزب منبرا لمبادرات التغيير الإيجابي، مؤكدا أن الحزب يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة دون استنساخ التجارب السابقة.

وخلال مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، تم الإعلان عن أسماء الهيئة التأسيسية للحزب التي ضمت وزراء ومحافظين سابقين، إلى جانب نواب حاليين وسابقين، ورجال أعمال، وصحفيين وإعلاميين وممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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