وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، اليوم الإثنين، عن تدشين حزب «الجبهة الوطنية»، بمشاركة نُخب سياسية ومجتمعية وشخصيات عامة.

وأعلن الجزار، خلال مؤتمر تدشين الحزب بالعاصمة الإدارية الجديدة، البيان التأسيسي للحزب، مشيرا إلى أن الحزب «يجمع بين خبرات الأجيال، وطاقات الشباب، ويضم نخبة وطنية، تعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأن الحزب يعمل تحت شعار مصر للجميع».

وقال الجزار، خلال كلمته، إن الحزب لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، وإنما سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي مع الأحزاب السياسية القائمة، مشيرا إلى أن هدف الحزب لم الشمل في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن حاليا.

وأًوضح أن الحزب يسعى للمساهمة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، وإعطاء أولوية لتلبية احتياجات المواطن، مشيرا إلى أنهم يسعون لأن يكون الحزب منبرا لمبادرات التغيير الإيجابي، مؤكدا أن الحزب يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة دون استنساخ التجارب السابقة.

وخلال مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، تم الإعلان عن أسماء الهيئة التأسيسية للحزب التي ضمت وزراء ومحافظين سابقين، إلى جانب نواب حاليين وسابقين، ورجال أعمال، وصحفيين وإعلاميين وممثلين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.