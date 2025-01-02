الرياضة - 06:00 - «تنظيم الاتصالات»: 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:00 مساءً - أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن المنظومة تهدف إلى منع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: إن المنظومة تهدف لضمان تنافسية التصنيع المحلي للهاتف المحمول الذي ستقوم به كبرى الشركات في العالم، لافتًا إلى أن هدف الدولة ليس حرمان المواطن من شراء تليفون من الخارج للاستخدام الشخصي، وأن الدولة لن تفرض عليه أية رسوم.

وأشار المهندس محمد شمروخ، إلى أن الجهاز تلقى خطابات رسمية من الشركات المصنعة للهاتف المحمول بعدم القدرة على الاستمرار وعدم ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف «شمروخ»، أن أكبر 5 شركات عالمية تصنع الهاتف المحمول في مصر بطاقة تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا يصعب عليها المنافسة في ظل تهريب الأجهزة، مشيرًا إلى أن 80% من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال 2023.

ولفت، إلى أنه تم تطبيق رسوم المحمول على 16 مواطنًا قادمًا من الخارج عبر الجمارك وإعفاء 305 آخرين بعد التأكد من الغرض الشخصي، مشيرًا إلى تحريك 13 قضية تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول مستوردة من الخارج.

وأوضح، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه، وأضاف أنه بداية من الأسبوع المقبل سيقوم التطبيق بإرسال رسالة تنبيه للتذكير بالضريبة المستحقة.

وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن 492 ألف هاتف آيفون مهرب تم فتحه من قبل التجار قبل البدء بتطبيق النظام الجديد، إلى جانب 792 ألف هاتف سامسونج مهرب.