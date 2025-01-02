مشاهير العرب - «طلب الجمهور».. محمد سعد يعلق على شخصيته في الدشاش (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:00 مساءً - تصدر الفنان محمد سعد، المشهد عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب يوم من عرض فيلم «الدشاش» في السينما، وهو العمل الذي يشهد عودته للسينما من جديد بعد غياب استمر 6 سنوات.

أول تعليق من محمد سعد على شخصيته في «الدشاش»

وقال محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»: إن شخصيته ضمن أحداث فيلم الدشاش مختفلة عن الأعمال السابقة له، مشيرًا إلى أن شخصية «أطاطا واللمبي وكركر وبوحه»، من التجارب التي أجهدته كثيرًا، موضحا أن هذا العمل جاء استجابة لطلب الجمهور.

وأضاف محمد سعد، أن فيلم الدشاش من الأعمال التي طال انتظارها بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الخروج من شخصية بوحه والحناوي التي قدمها من قبل، متابعًا: «ناس كتير كانت طالباها.. نقاد وصحفيين وجمهور وحتى في عيلتي كانوا مستنين التغيير ده، خاصة إن أهلي عارفين إني شاطر في الحتة اللي زي دوري في الكنز كده، والحقيقة أني كنت مستني سيناريو حلو وقوي يشدني إني أطلع بره الشخصيات دي».

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش، في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشاركه بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، أبرزهم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.