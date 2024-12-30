مشاهير العرب - يقام الأربعاء.. أسرة أحمد عدوية تقرر تغيير مكان العزاء لمسجد المشير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:58 مساءً - أحمد عدوية.. أعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد عدوية، تغيير مكان العزاء، بعدما غيبه الموت مساء أمس الأحد 29 ديسمبر عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وقررت أسرة أحمد عدوية، تغيير مكان العزاء، والذي كان من المقرر له أن يقام بمسجد عمر مكرم، لكن استقرت الأسرة أن تقيم العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2025، وذلك في قاعة الصفا من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة 8 مساء.

تشييع جثمان أحمد عدوية

وشيع جثمان أحمد عدوية، اليوم الإثنين، من مسجد حسين صدقي بالمعادي، وتم دفنه في مقابر العائلة بالسيدة عائشة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عبد الباسط حمودة، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، حمادة هلال، محمود الليثي، حلمي عبد الباقي، وغيرهم من الفنانين.

مشاهد من جنازة الفنان أحمد عدوية

وتضمنت جنازة الفنان أحمد عدوية عدد من المشاهد التي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بكى المطرب عبد الباسط حمودة أثناء الجنازة مودعا صديقه واصفا إياه بالأسطورة، كما ظهرت معالم الصدمة والحزن على نجله محمد عدوية أثناء حمله نعش والده، والذي بكى بشدة أثناء احتضان الفنان حمادة هلال له.

وصية أحمد عدوية لابنه

وكان قد كشف محمد عدوية، نجل أحمد عدوية، خلال حوار تلفزيوني له، أن والده دائما ما يوصيه بالسعي والتعب في عمله ليصل لما يريد، لافتا إلى أنه لم يعتمد على نجومية والده وكان يذهب للنجوم أمثال حميد الشاعري وحسام حسني لمساعدته في بدايته.

آخر أيام أحمد عدوية

وكان قد فارق أحمد العدوية الحياة في منزل نجله محمد، والذي كان يقيم معه الفترة الأخيرة بحسب مصادر مقربة من الأسرة، خاصة بعد وفاة زوجته السيدة ونيسة عاطف شهر مايو الماضي، فقد رحل عدوية دون أن يعلم أن زوجته وافتها المنية من أشهر خوفا على حالته الصحية.

نقابة المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

معلومات عن أحمد عدوية

أحدث عدوية ثورة في عالم الغناء الشعبي خلال فترة السبعينيات، وكان أول مرة يظهر مطرب متحرر من القوالب المحفوظة لمطربي العهود السابقة، وتتعاطف معه الطبقات الشعبية، وقدم أغاني كثيرة أشهرها «سلامتها أم حسن، وسيب وأنا سيب، زحمة يا دنيا زحمة، وحبة فوق حبة تحت، وراحوا الحبايب، وكرشنجي، والسح الدح امبو».

كما شارك عدوية في عشرات الأفلام خلال عقد الثمانينيات نتذكر منها «المتسول، وحسن بيه، الغلبان، وكله تمام، ومخيمر دايما جاهز، وأنياب» وغيرها من الأفلام التي شارك بطولتها مع نجوم الكوميديا سعيد صالح ويونس شلبي ووحيد سيف وسيد زيان.