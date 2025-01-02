الرياضة - 06:00 - إصابة 11 شخصا في انقلاب حافلة نقل جماعي بطريق قنا سفاجا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:00 مساءً - أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل جماعي "ميكروباص" بطريق قنا سفاجا، بالقرب من الكيلو 22.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا سفاجا، نتج عنه إصابة عدد من مستقلي السيارة.

تبين انقلاب السيارة أمام الكيلو 22 بطريق قنا سفاجا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.