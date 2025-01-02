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الرياضة - 06:00 - ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:00 - ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 06:00 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 2 يناير 2025، فبعد أن سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3740 جنيها للبيع، ارتفع في التعاملات المسائية مسجلًا نحو 3750 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 2646.7 دولار.

سعر الذهب

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4285.75 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

زاد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 3928.5 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

وصل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات في محلات الصاغة إلى مستوى 3750 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 في ختام التعاملات ليسجل 3214.25 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14خلال التعاملات المسائية ليسجل 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بلغ سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات النهائية ليسجل 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه 29800 جنيه
سعر الأوقية الذهبية 2646.7 دولار 2646.43 دولار
سعر الذهب عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3928.5 جنيها 3902.5 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3750 جنيها 3725 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2500 جنيه 2483.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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