بعد تدشينه اليوم.. أسماء الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:43 مساءً - أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان الأسبق، تدشين حزب الجبهة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الجزار، خلال كلمته التي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى، ويؤمن بأن هذه المصلحة لا تحتمل المساومة، كما تأسس الحزب على نهج متوازن يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة مع جميع الأطياف السياسية، ويسعى لأن يكون صوت العقل والحكمة، وليس الهدف تحقيق الأغلبية البرلمانية بل تشكيل أكبر تحالف سياسي وطني.

وأكد الجزار أن حزب الجبهة الوطنية يهدف إلى لم الشمل في فترة لا تحتمل التشتت، ويعتمد على التعاون مع الأحزاب القائمة لتحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن الصراعات الضيقة، مستشرفًا الظروف الإقليمية المعقدة، كما أكد أن الحزب يسعى لأن يكون منبرًا للأفكار البناءة والمبادرات الإيجابية، ويطمح إلى أن يرتفع صوت كل مصري في كل أرجاء الوطن.

أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

وتم الكشف خلال المؤتمر عن أسماء الهيئة التأسيسية للحزب: والتي جاءت كالتالي:

- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

- الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق.

- المستشار الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الأسبق.

- السيد القصير وزير الزراعة السابق.

- المستشار محمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.

- داليا السعدني عضو مجلس النواب.

- محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

- الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق.

- الدكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة.

- المهندس هاني محمود.

- اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.

- الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.

- الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق.

- رجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة.

- أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة.

- يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

- اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

- المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.

- المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد.

- الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

- الدكتور محمد ربيع ناصر.

- رئيس جامعة الدتا للعلوم والتكنولوجيا.

- الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق.

- النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب.

- أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق.

- ياسر عبد المقصود، رجل أعمال.

- محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال.

- سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.

- فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.

- أسامة العبد، عضو مجلس النواب.

- اللواء أحمد ضيف، محافظ الأقصر السابق.

- يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ.

- اللواء أحمد محمد سعد.

- اللواء صلاح سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي.

- عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

- عبد الحميد كامل، عضو مجلس النواب السابق.

- الفنان محمد الصريطي.

- الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية.

- عايدة محيي الدين أبوبكر، الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول.

- أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

- المهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق.

- دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب.

- الشيخ فايز أبو حرب، عضو مجلس النواب.

- رجل الأعمال كامل أبوعلي.

- رجل الأعمال أيمن الجميل.

- يوسف القعيد.

- أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق.

- الإعلامي محمد مصطفى شردي.

- الفريق محمد طارق.

- الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة.