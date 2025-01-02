أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 2 - 1- 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:00 مساءً - ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 2- 1- 2024، داخل الأسواق.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 278 ريالا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 318 ريالا

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 238 ريالا

وبلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة العربية السعودية 2225 ريالا

أسعار الذهب العالمية تحقق أفضل أداء

ارتفع الذهب بعد تحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010، مع قيام المتداولين بتقييم احتمالات تباطؤ وتيرة التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

وكان الذهب يتداول بالقرب من 2633 دولارًا للأوقية بعد مكاسبه بنسبة 27% في عام 2024، والتي كانت مدفوعة بدورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والطلب المستدام على الملاذ الآمن وموجة من المشتريات من قبل البنوك المركزية.

ويركز المستثمرون الآن على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إلى مزيد من الحذر بشأن مدى سرعة قدرة البنك المركزي على الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف متجددة بشأن التضخم. عادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للسبائك، التي لا تدفع فائدة.

وستتم مراقبة البيانات الاقتصادية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأمريكية وتقارير التصنيع، عن كثب للحصول على أدلة على مسار تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 2634 دولارًا للأوقية وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري وارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.

مجلس الذهب العالمي 2025

توقع مجلس الذهب العالمي تباطؤ وتيرة نمو أسعار الذهب في عام 2025 بعد تحقيقه لمستويات قياسية في العام الحالي.

وأوضح المجلس في تقرير له أن الحروب التجارية المحتملة في ولاية الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد رامب" الثانية، والتمهل في خفض معدلات الفائدة سيضر بالطلب من قبل المستثمرين والمستهلكين.

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