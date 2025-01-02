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جيش الاحتلال يكشف عن عملية عسكرية نفذها في العمق السوري قبل سقوط الأسد - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يكشف عن عملية عسكرية نفذها في العمق السوري قبل سقوط الأسد - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يكشف عن عملية عسكرية نفذها في العمق السوري قبل سقوط الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:00 مساءً - أعلن جيش الاحـتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قوة خاصة نفذت عملية دمرت خلالها موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف غربي سوريا  قبل 4 أشهر.

غارات إسرائيلية تستهدف الجيش السوري 

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة استهدفت مواقع الجيش السوري في مناطق متفرقة.

تجددت الغارات الإسرائيلية على سوريا، مستهدفة قواعد عسكرية على الساحل السوري.

وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري، باستهداف الغارات الإسرائيلية القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس.

عمليات جيش الاحتلال في سوريا 

وأضافت مصادر "العربية" وقوع انفجارات ضخمة بعد غارات إسرائيلية على موقع عسكري في طرطوس.

إلى ذلك، شنت إسرائيل غارة استهدفت رادارات في مطار دير الزور العسكري، بحسب المرصد.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي  غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح تابعة للجيش في جبال منطقة الضمير بريف دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة متتالية عقب الغارات الإسرائيلية.

كما واصلت طائرات الاحتلال غاراتها التي  استهدفت معسكرات تضم العديد من الأنفاق التي تحتوي على مستودعات للصواريخ كبيرة الحجم والذخيرة والقذائف كانت تتبع للجيش في منطقة عين منين التابعة للتل بريف دمشق الشمالي الغربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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