المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للربة أفروديت إله الحب والجمال لدى الإغريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:00 مساءً - عرض المتحف المصري بالتحرير تمثالا للربة أفروديت بأنها إلهة الحب والجمال لدى الإغريق، وقد ولدت من زبد أمواج البحر في صدفة لؤلؤة قريبا من جزيرة قبرص، ودعاها الرومان فينوس.

تمثال الربة أفروديت آلهة الحب والجمال

وصورت الربة أفروديت شابه عارية تستعد للاستحمام بفك جدائل شعرها ويظهر الدولفين بجوار قدمها للدلالة على ولادتها من البحر. يعرض هذا التمثال حاليًا بقاعة 34 بالدور الأرضي بالمتحف المصري بالقاهرة.

وأعلن المتحف المصري بالتحرير قواعد وأسعار دخول الرحلات المدرسية لزيارة قاعات المتحف، والفئات المستثناة من دفع رسوم التذاكر.

اسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير

وأكدت المتحف المصري بالتحرير، أن أسعار تذاكر دخول الزائرين المصريين تصل إلي 30 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري، فيما تصل إلي 550 جنيها للزائر الأجنبي و275 جنيها للطالب الأجنبي.

قواعد دخول الرحلات المدرسية للمتحف المصري بالتحرير

وحدد المتحف المصري بالتحرير، قواعد السماح بدخول الرحلات المدرسية لزيارة قاعات المتحف وهي كالتالي:

- إحضار خطاب معتمد من المدرسة يوضح كافة بيانات الرحلة ( إسم المدرسة - الإدارة التعليمية التابعة لها - عدد الطلبة - عدد المشرفين - يوم الرحلة والتاريخ ).

- التوجة لقسم العلاقات العامة بالمتحف قبل الرحلة بوقت كافي لاتخاذ اللازم.

- ضرورة حضور عدد كافي من المشرفين لتوجية الطلاب أثناء الزيارة.

- يتم معاملة المشرف بتذكرة زائر كاملة 30 جنية.

- يتم السماح بالدخول مجانا لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية من المدارس الحكومية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت والاجازات الرسمية للدولة

- ضرورة إحضار خطاب معتمد ومختوم من المدرسة أو الإدارة التعليمية



قواعد تنظيم زيارات المدارس بالمتحف المصري التحرير



كما حدد المتحف المصري بالتحرير عده قواعد لتنظيم الزيارات بعد الدخول وهي كالتالي:

- ممنوع لمس الآثار

- ممنوع التعرض للزوار الأجانب أو طلب التصوير معهم

- ممنوع تناول الأطعمة والمشروبات بداخل قاعات العرض المتحفي (مسموح بزجاجة المياة فقط)

- ممنوع الصوت العالي أو الجرى أو إحداث الضوضاء بأى طريقة

- الالتزام بتعليمات آمن المتحف حرصًا على سلامتكم

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