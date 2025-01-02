غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل: 45.25 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل: 45.25 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: 45.25 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:45 مساءً -  

 

قال محمد جبران وزير العمل  إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها

 

إجمالي ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ 

 

وكشف وزير العمل أن الصندوق أنفق خلال عام 2024 مبلغ 45 مليونًا،و253 ألف جنيه، استفاد منه 6 آلاف و925 عاملًا في 40 شركة.

 

منازعات العمل بالوزارة

 

وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لفض منازعات العمل بالوزارة نجحت خلال العام في توقيع 26 اتفاقية عمل جماعية حافظت على حقوق 24 ألفا و711 عاملا،كما نظمت الإدارة 511 ندوة للتوعية طرفي العملية الإنتاجية بالوسائل الودية لحل النزاعات،استفاد منها 19 ألفًا و944 عاملًا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 02 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق