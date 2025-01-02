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الأهلي يصل ملعب 5 جويلية لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأهلي يصل ملعب 5 جويلية لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يصل ملعب 5 جويلية لخوض المران الرئيسي استعدادا لمباراة شباب بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:05 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب 5 جويلية في الجزائر؛ لخوض المران الرئيسي مساء اليوم؛ استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدًا، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى الجزائر أمس استعدادًا لمواجهة الغد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدًا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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