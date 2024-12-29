وزير الأوقاف يعزي كوريا الجنوبية في حادث تحطم طائرة جنوب غرب سول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:06 مساءً - أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن صادق تعازيه لجمهورية كوريا الجنوبية حكومةً وشعبًا، ومواساته لأهالي الضحايا في حادث تحطُّم طائرة أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول، اليوم الأحد، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

ودعا وزير الأوقاف في بيان اليوم «الله تعالى أن يعجل بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة سالمين إلى أُسرهم في أقرب وقت».