مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية ثراء جبيل في «إقامة جبرية» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 03:56 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لـ «watch it» عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصية الفنانة ثراء جبيل ضمن أحداث مسلسل «إقامة جبرية»، اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وكانت watch it، شاركت البوستر الدعائي لشخصيتها ضمن أحداث «إقامة جبرية» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «دينا حكايتها حكاية، كام يوم وهنعرفها، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير».

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..