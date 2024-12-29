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إنتر ميلان يكرر رقمه التاريخي بعد ثلاثية كالياري - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يكرر رقمه التاريخي بعد ثلاثية كالياري - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يكرر رقمه التاريخي بعد ثلاثية كالياري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:55 صباحاً - الدوري الايطالي، كرر إنتر ميلان، أحد أرقامه التاريخية، بعد فوزه على كالياري، مساء السبت، ومواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان ضد كالياري 


وواصل الإنتر، نتائجه المميزة في الكالتشيو، بفوز عريض على كالياري، بثلاثية نظيفة، على ملعب سردينيا أرينا، في الجولة 18.

وتقدم أليساندرو باستوني بالهدف الأول في الدقيقة 54، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يختتم هاكان تشالهانوجلو، أهداف المباراة في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.


وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد انتصر إنتر ميلان في 5 مباريات متتالية خارج أرضه، دون اهتزاز شباكه، خلال موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1966-1967.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الكالتشيو، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز 18.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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