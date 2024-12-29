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ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال - أخبار كلمتك

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ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال - أخبار كلمتك

ترشيح فيروز لجائزة النيل، تكريم صوت جارة القمر الذي يلامس قلوب الأجيال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 05:20 مساءً -  أعلن مجلس جامعة القاهرة مؤخرًا عن ترشيح المطربة اللبنانية نهاد حداد، الشهيرة بـ" فيروز" لجائزة النيل للمبدعين العرب، تكريمًا لمشوار فيروز، صوت لبنان، الفني الحافل بالعطاء والإبداع واحتفاءً بتاريخها الموسيقي، الذي لا يزال يلامس قلوب الأجيال حتى يومنا هذا..

 يأتي ذلك في إطار احتفاء جامعة القاهرة بالمبدعين العرب.

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فيروز.. موهبة فطرية وبداياتها الفنية 

ولدت نهاد حداد أو فيروز في 21 نوفمبر 1935 في قضاء الشوف بلبنان، ولكن سرعان ما انتقلت عائلتها إلى حي زقاق البلاط في بيروت، ومنذ نعومة أظفارها لفتت فيروز أنظار من حولها بموهبتها الفطرية في الغناء، حيث بدأت منذ الصبا تظهر إمكانياتها الصوتية الاستثنائية التي جعلتها محط اهتمام الجميع. 

انطلقت مسيرتها الفنية الفعلية عندما انضمت إلى الإذاعة اللبنانية، حيث عملت تحت إشراف الموسيقار محمد فليفل، ولقد كانت هذه البداية هي نقطة انطلاقها الحقيقية، حيث اكتشف حليم الرومي، مدير الإذاعة ووالد الفنانة ماجدة الرومي، موهبتها الفذة وأعطاها دفعة كبيرة في مشوارها الفني، حيث قام بتلحين مجموعة من الأغاني لها، ولكن أهم خطوة في مسيرتها الفنية كانت عندما منحها الرومي اسمها الفني الذي ظل ملازمًا لها حتى يومنا هذا “فيروز” وهو الاسم الذي أصبح رمزًا للفن العربي الأصيل، وذلك بدلًا من اسمها الحقيقي نهاد حداد الذي كانت تستخدمه في بداياتها.

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فيروز والأخوين رحباني.. شراكة فنية خالدة

في بداية الخمسينيات، التقت فيروز مع الأخوين رحباني وهما عاصي ومنصور الرحباني، لتبدأ واحدة من أعظم الشراكات الفنية في تاريخ الموسيقى العربية، ولقد كان هذا اللقاء بمثابة انطلاقة لمشوار طويل ومثمر من التعاون الفني الذي شكل علامة فارقة في مسيرة فيروز وترك بصمة كبيرة في الفن العربي.   

من خلال هذا التعاون، أُنتجت مئات الأغاني التي أصبحت خالدة في الذاكرة العربية، كما شهدت فترة الستينيات والسبعينيات إطلاق العديد من المسرحيات الغنائية الناجحة، مثل بياع الخواتم وصح النوم ولولو وميس الريم، وهذه المسرحيات لم تقتصر على العروض المسرحية فقط، بل تم تحويل ثلاثة منها إلى أفلام سينمائية شهيرة، كان أبرزها بياع الخواتم الذي أخرجه المخرج العالمي يوسف شاهين.

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ثنائية فيروز وزياد الرحباني

وفي فترة السبعينيات، بدأ فصل جديد من التعاون الفني، حيث انضم زياد الرحباني، ابن فيروز، إلى دائرة العمل الفني مع والدته، ليشكل ثنائيًا فنيًا مميزًا، ومع زياد أصدرت فيروز عدة ألبومات غنائية مميزة، ولقد أضاف هذا التعاون بين الأم وابنها بُعدًا عصريًا إلى أغاني فيروز، وجعلها تواصل تجديد أسلوبها وتقديم أعمال موسيقية غنية ومتنوعة للأجيال الجديدة.

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صوت جارة القمر خالد في الوجدان العربي رغم الغياب

على الرغم من غيابها عن الساحة الفنية منذ سنوات، إلا أن صوت فيروز لا يزال يحتل مكانة خاصة في قلوب الملايين من محبيها في العالم العربي، ويظل صوتها العذب مصدر إلهام لكل الأجيال، ولا تزال نغمات أغانيها مثل زهرة المدائن وبكتب اسمك يا حبيبي، وكيفك إنت وغيرها حاضرة في قلوب محبيها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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