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عاشور يكلف جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين الأعلى لشؤون المعاهد - أخبار كلمتك

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عاشور يكلف جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين الأعلى لشؤون المعاهد - أخبار كلمتك

عاشور يكلف جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين الأعلى لشؤون المعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 02:50 مساءً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور جودة غانم، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة حلوان، بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد.

وزير التعليم العالي يكلف الدكتور جودة غانم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد

جدير بالذكر أن الدكتور جودة غانم شغل العديد من المناصب ومنها، مدير مركز البحوث التكنولوجية بجامعة حلوان، ومدير مركز الصيانة بجامعة حلوان، ونائب رئيس أكاديمية الشروق، وعميد المعهد العالي للهندسة بالشروق، وعضو لجنة الحكماء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، وعضو في اللجنة الدائمة بكود الكباري، وعضو في اللجنة الدائمة بكود المباني بالتربة المثبتة، كما حاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام 2001، ودرع جامعة حلوان للتفوق العلمي، وشهادة تقدير من جامعة التشيك التكنولوجية ببراغ.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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