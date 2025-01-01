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مشاهير العرب - رفقة أسرتها.. روجينا تبدأ عام 2025 بأداء مناسك العمرة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رفقة أسرتها.. روجينا تبدأ عام 2025 بأداء مناسك العمرة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفقة أسرتها.. روجينا تبدأ عام 2025 بأداء مناسك العمرة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 02:41 مساءً - شاركت الفنانة روجينا، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أدائها لمناسك العمرة رفقة أسرتها مع بداية العام الجديد خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت روجينا رفقة زوجها الدكتور أشرف زكي وابنتيها عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «الحمد والشكر لله، مدد يا رب مدد بلا عدد، اللهم دمها نعمة علينا وارزق كل مشتاق لزيارة حرمك، اللهم اجعلها سنة خير وعافية وستر وأمان علينا جمعيا وعلى مصر وجميع الوطن العربي، كل سنه وأنتم طيبين».

آخر أعمال روجينا

ومن ناحية أخرى، تعيش الفنانة روجينا حالة من النشاط الفني في الوقت الراهن، حيث تستعد لتصوير «حسبة عمري» الذي من المقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل حسبة عمري

تدور أحداث مسلسل «حسبة عمري» لـ روجينا في إطار اجتماعي، يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة، ويشاركها في بطولة مسلسل «حسبة عمري»، عدد من النجوم أبرزهم: سيد رجب وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان، ونخبة أخرى من الفنانين من المقرر الإفصاح عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

آخر أعمال روجينا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال روجينا، كانت مسلسل «سر إلهي» الذي عرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، وتطورت خلال الأحداث في جريمة قتل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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